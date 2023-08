Aggressione a Manerbio: Operatori Ecologici Finiscono in Ospedale

Operatori ecologici aggrediti da chi voleva conferire rifiuti pur non potendolo fare. È quanto ha denunciato ieri Garda Uno, che in seguito all’aggressione si è trovata a chiudere (temporaneamente) il punto di raccolta di Manerbio. Stando all’azienda gli addetti, in servizio alla cooperativa Solidarietà manerbiese che opera per conto di Garda Uno, sono stati assaliti da due artigiani titolari di una piccola ditta dopo aver impedito loro di depositare del materiale. Uno stop dettato dalla legge, giacché il conferimento ai centri di raccolta comunali è aperto solo alle utenze domestiche. Nonostante la spiegazione, gli attaccabrighe non hanno voluto sentire ragioni. Non potendo lasciare i rifiuti con le buone, lo hanno fatto con le cattive, lanciando assi di legno e mobili che avevano sul furgone addosso agli operatori. Entrambi sono finiti in ospedale: uno ha riportato un trauma cranico, l’altro un trauma alla schiena. In assenza degli addetti, Garda uno ieri ha appunto chiuso il centro di raccolta, che oggi ha ripreso a funzionare. E ha denuncito ai carabinieri gli artigiani per lesioni e per interruzione di pubblico servizio . "La singola ditta che avesse necessità di conferire inerti da costruzione e demolizione deve rivolgersi ad aziende specializzate e non ai centri di raccolta comunali - ha stigmatizzato il titolare di Garda Uno Erick Carella - Quello accaduto a Manerbio è un fatto increscioso che condanniamo, tanto più perché ai danni persone inermi, che svolgevano il proprio lavoro".