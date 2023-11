Agam artista pedagogista stupisce i baby visitatori

LUGANO (Canton Ticino)

Una mostra interattiva, ideata con l’artista Yaacov Agam su invito del Centre Pompidou di Parigi, aperta a Lugano fino al 12 maggio al Museo in Erba, per immergere i bambini e le loro famiglie nella magia delle trasformazioni di colori e forme. A idearla, un artista che è anche pedagogista e si è occupato dell’educazione visiva dei più piccoli, premiato dall’Unesco nel 1996 per aver ideato un metodo pedagogico per capire meglio il linguaggio universale di forme e colori, e adottato in molte scuole dell’infanzia in Israele, la sua terra d’origine. L’opera di Agam si basa su colori e forme geometriche ed è soggetta a trasformazioni continue. Le istallazioni che compongono la mostra stupiscono i bambini perché, a ogni loro spostamento, le immagini sembrano muoversi e mutare di continuo: le linee diventano triangoli, un pannello nero si colora. In tutto questo, i giovani visitatori possono scoprire le illusioni ottiche utilizzando dispositivi interattivi e immergendosi in quella che Agam chiama "la quarta dimensione", quella cioè del movimento e dell’imprevisto. L’artista offre così un’esperienza immersiva unica per sperimentare, attraverso il corpo e lo sguardo, l’arte cinetica, di cui è stato pioniere e di cui è ancora oggi uno dei maggiori esponenti.

L’esposizione ha inoltre un carattere inclusivo che rispecchia pienamente il messaggio che Agam si impegna a diffondere da anni, e che anche il Museo in erba sostiene con le sue proposte da sempre: quello dell’arte come linguaggio universale.

Info su orari e modalità di visita sul sito www.museoinerba.com.

Paola Pioppi