Adesioni aperte per il Premio di letteratura

Il Premio internazionale di letteratura Città di Como riparte con la pubblicazione del bando per l’XI edizione, con iscrizioni aperte fino al 30 giugno: possono partecipare autori affermati o esordienti, opere edite o inedite. Tra le novità, l’organizzazione di un Festival tematico che si svolgerà a Como a giugno. Il Premio, nato nel 2014 da un’idea di Giorgio Albonico, elargisce premi per un ammontare di 30mila euro, per promuovere l’interesse per la cultura e la letteratura in particolare, dedicando molta attenzione a manifestazioni o iniziative che possano favorire il turismo culturale. Info sul sito https:premiocittadicomo.it.