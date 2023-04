Accesso ai nidi Favoriti i genitori soli

Si fa politica anche con i regolamenti dei nidi comunali e se a Como hanno deciso di favorire i residenti e multare i genitori ritardatari, che rischiano un’ammenda di 50 euro al quarto ritardo in un mese, a Olgiate Comasco hanno deciso di favorire le mamme e i papà single, che indipendente dal domicilio avranno lo stesso punteggio e quindi le stesse possibilità di accedere dei residenti.

La scelta è politica ed è riuscita a mettere d’accordo maggioranza e minoranza: siccome i genitori single sono quelli che fanno più fatica a conciliare gli impegni della maternità o della paternità con quelli del lavoro, a tutti è sembrato giusto favorirli rispetto alle altre famiglie.

Nel regolamento è previsto un punteggio che varia a seconda del luogo di residenza dei nonni rispetto ai nipoti, ad esempio per i bimbi non residenti il fatto di avere un nonno che vive a Olgiate vale due punti in più. Lo stesso punteggio viene attribuito se il bambino ha i nonni che risiedono a oltre 50 chilometri da casa, anche in questo caso nel tentativo di interpretare le difficoltà dei genitori a trovare una soluzione alternativa al nido. Poi la classifica tiene conto della situazione del bimbo da iscrivere, ad esempio se ci sono disagi segnalati e valutati dai servizi sociali, la situazione familiare e lavorativa dei genitori.

A parità di punteggi il posto viene garantito al richiedente che un Isee più basso.

Per le ammissioni nel corso dell’anno gli utenti in lista di attesa potranno presentare tutta la documentazione agli uffici comunali.

