A supporto del territorio 62 milioni

Il pool di banche composto da Banca Popolare di Sondrio, Banco Bpm e Bper Banca con la partecipazione di Finlombarda, società finanziaria di Regione, ha siglato un accordo con Lario Reti Holding per un finanziamento di 62 milioni, suddiviso in più tranche. Un finanziamento che associa la tutela del bene acqua con l’utilizzo del digitale, in linea con gli obiettivi del Pnrr. L’operazione è destinata a sostenere gli investimenti a forte impatto ambientale di Lario Reti Holding, il gestore del Servizio Idrico Integrato per l’intera provincia di Lecco, con le nuove opere definite dall’Ufficio d’Ambito di Lecco in funzione delle esigenze del territorio. "Il finanziamento di Lario Reti Holding, a cui anche Banca Popolare di Sondrio ha partecipato, è pienamente coerente con la nostra vocazione a collaborare al fianco di imprese che operano con un’importante progettualità, anche di lungo periodo e in ottica di sostenibilità, per la tutela e lo sviluppo del territorio – dice Alberto Pedranzini, consigliere delegato di Bps -. Contribuire con un supporto a interventi strategici per la salvaguardia delle risorse idriche, volti anche ad implementare un maggior impiego del digitale, in linea con gli obiettivi del Pnrr, conferma il nostro ruolo". "Il finanziamento in pool al quale ha partecipato la finanziaria regionale – dichiara l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche, Massimo Sertori - si aggiunge ai contributi erogati da Regione a favore dell’Ufficio d’Ambito di Lecco attraverso il fondo “Interventi per la ripresa economica“, fondo con il quale sono stati attribuiti al Servizio Idrico Integrato lombardo 124 milioni". F.D’E.