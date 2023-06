A Sondrio, Campagna Estiva di Sensibilizzazione sui Donatori di Sangue

In occasione del mese di giugno, in cui si celebra la Giornata mondiale dei donatori di sangue, l’Avis provinciale Sondrio ha lanciato, in collaborazione con il Simt di Sondrio, una campagna di sensibilizzazione sui social media per contrastare la carenza di scorte di emocomponenti durante l’estate.

L’iniziativa si rivolge principalmente ai 8.174 soci donatori della provincia. È estate e, purtroppo, è un periodo dell’anno che si caratterizza, a livello nazionale, per la diminuzione delle scorte di sangue e plasma. È quindi fondamentale sottolineare non solo l’importanza di effettuare donazioni gratuite e solidali, ma anche quella di alternare le donazioni di globuli rossi e di plasma. "Donare il plasma è fondamentale per la produzione di plasmaderivati, farmaci salvavita – dicono dall’Avis Sondrio -. Nonostante richieda qualche minuto in più rispetto alla donazione di sangue, rappresenta un investimento di tempo prezioso per la comunità". Settimanalmente, per tutto il periodo estivo, verranno pubblicati i dati relativi alla richiesta e alla raccolta presso le tre sedi di raccolta di Chiavenna, Sondalo e Sondrio. L’invito è di donare prima di partire per le vacanze. Come lo scorso anno, oltre alla campagna estiva, è stata riproposto, in collaborazione con la Latteria di Chiuro, lo yogurt personalizzato che verrà venduto sul territorio per tutto giugno. F.D’E.