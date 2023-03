A lezione di pittura su ceramica

Nell’ambito di "Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa", mostra a cura di Roberta Lietti alla Pinacoteca di Como aperta fino al 28 maggio, i Musei civici organizzano in Pinacoteca quattro appuntamenti dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni e alle famiglie con visita guidata e laboratorio creativo. "Ico al cubo", con la decorazione di una ceramica, sabato 18 marzo per la festa del papà e sabato 1° aprile dalle 15 alle 17. "Tazzine abitate" domenica 14 maggio dalle 10 alle 12 per la festa della mamma e sabato 27 maggio dalle 15 alle 17, con la realizzazione di sculture. Info e prenotazioni whatsapp al 338.7872193.