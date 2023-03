A Lariofiere quattro giorni di RistorExpo

Sostenibilità è una delle parole più usate e abusate degli ultimi anni. Secondo molti, non c’è progresso né benessere senza tre sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. In apparente contrasto con questo pensiero, il tema della 25ª edizione di Ristorexpo è "L’enogastronomia non sostenibile". La manifestazione di Lariofiere si inaugura domenica alle 10 e prosegue fino a mercoledì. Accanto agli espositori, incontri, laboratori e masterclass di cucina: Cristiano Tomei, Davide Scabin, Giuliano Baldessari, Chiara Pavan e Francesco Brutto, Marco Ambrosino Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri, Michele Lazzarini, Pietro La Rosa e Chiara Pepe, Mauro Elli sono gli chef ospiti del salone.