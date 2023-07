90 Lavoratori di Lecco Rispondono per Presunta Violenza Privata

I 90 lavoratori che tra fine 2021 e inizio 2022 avevano scioperato davanti alla Spreafico di Dolzago, bloccando l’ingresso dei Tir negli stabilimenti della multinazionale brianzola dell’ortofrutta devono rispondere davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Lecco, Nora Lisa Passoni di presunta violenza privata. I lavoratori organizzarono dei picchetti per chiedere un miglior inquadramento sindacale e stipendio. Si mobilitarono bloccando l’attività – ingresso e uscita dei mezzi – e fecero anche un sit-in sulla Provinciale 51 "La Santa". Ci fu pure la spaccatura tra i sindacati confederali e quelli di base, Si Cobas, con questi ultimi che chiedevano il medesimo contratto dei dipendenti della Spreafico per gli interinali. La protesta – secondo l’azienda – avrebbe superato i limiti e per questo è stata presentata una denuncia per violenza privata nei confronti di 90 interinali aderenti Si Cobas. Nell’udienza al tribunale di Lecco davanti ai Gup Nora Lisa Passoni i 90 erano assistiti dall’avvocato Eugenio Losco, che ha ribadito come si trattasse di uno sciopero per ottenere condizioni migliori di lavoro e stipendio, al pari degli altri dipendenti della Spreafico, e non di violenza privata, mentre la multinazionale brianzola dell’ortofrutta difesa dall’avvocato Stefano Pelizzari insiste sulla violenza privata e si è opposta all’archiviazione avanzata dalla Procura. Il giudice delle udienze preliminari Nora Lisa Passoni preso del tempo per approfondire la vicenda con la voluminosa documentazione dell’inchiesta e le richieste delle parti. A.Pa.