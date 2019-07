Albosaggia (Sondrio), 21 luglio 2019 - Capita spesso, praticamente tutti i week-end, che qualcuno in Valtellina venga soccorso dall'ambulanza per intossicazione etilica. Sempre più frequentemente si tratta di giovani, a volte giovanissimi, ragazzi di 14 o 15 anni che esagerano con l'alcol durante una serata di festa che finisce in ospedale.

Ma questa notte, tra sabato 20 e domenica 21 luglio, pochi minuti dopo l'una e mezza, ad essere soccorso dai sanitari del 118 per i seri postumi di una sbornia è stato un uomo non più tanto giovane. Un 86enne è stato infatti raggiunto dall'ambulanza ad Albosaggia, al Porto, e trasportato all'ospedale di Sondrio per le cure del caso.