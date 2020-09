Sondrio, 1 settembre 2020 - Una ragazzina di 16 anni è stata inghiottita dalle acque del fiume Adda. Stando alle prime informazioni la giovane, di origini marocchine, si trovava in compagnia della cugina a prendere il sole su una spiaggetta a Sondrio, alla confluenza tra il fiume e il torrente Mallero. In base al racconto della ragazza, la 16enne sarebbe stata trascinata via dalla corrente, in quel punto piuttosto forte anche per le recenti piogge.

L'allarme, per l'avvio delle ricerche, è stato lanciato dalla Polizia di Stato. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio. Sul luogo dell'incidente anche i sub dei Vigili del fuoco da Milano e un elicottero.