Cinisello Balsamo (Milano), 29 giugno 2019 - Giacomo Ghilardi è il nuovo vicepresidente di Anci Lombardia. La nomina del sindaco di Cinisello Balsamo è avvenuta durante il direttivo dell’Associazione dei Comuni Italiani lo scorso 24 giugno. Giovedì si è svolto il primo Ufficio di Presidenza con l'insediamento, dunque, dell'organismo. Insieme al primo cittadino di Cinisello Balsamo alla vicepresidenza c’è anche Lucio De Luca, sindaco di Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo.

"Questo nuovo incarico prestigioso, all'interno della Casa dei Comuni in rappresentanza di cittadini e amministratori, è per me motivo di orgoglio - ha commentato Giacomo Ghilardi -. Un impegno che svolgerò con grande senso di responsabilità, che non mi porterà via tempo per il mandato da sindaco. Anzi, triplicheremo gli sforzi per continuare a dare risposte positive". I due nuovi componenti si aggiungono ai tre membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione regionale dei Comuni, adeguando così da tre a cinque la composizione dell'organismo di Anci Lombardia, secondo le modifiche recentemente apportate allo Statuto dell'associazione. In passato lo stesso ruolo era stato ricoperto da Giorgio Oldrini, all'epoca sindaco di Sesto San Giovanni che, in Anci Lombardia, era il vice del presidente Attilio Fontana, oggi Governatore della Lombardia.