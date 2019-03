Sesto San Giovanni (Milano), 3 marzo 2019 - Dai messaggi di sostegno di alcuni cittadini sestesi a favore del sindaco Roberto Di Stefano pubblicati su Facebook agli atti d’accusa lanciati da molti partiti di opposizione nei confronti dello stesso sindaco, accusato di violare la privacy dei cittadini e di usare "due pesi e due misure" nei confronti di chi imbratta i muri della città. Il caso dei volantini abusivi affissi da un gruppo di cittadini per contestare le politiche dell’amministrazione in materia di asili nido si sta trasformando in una bufera che travalica i confini della politica. La cronaca dei fatti è un crescendo di ostilità: a inizio settimana un gruppo di persone aveva affisso nottetempo dei volantini abusivi nei quali poneva alcune domande al sindaco in fatto di nidi. Nel giro di 48 ore il primo cittadino aveva schierato i suoi vigili e individuato, grazie ai sistemi di videosorveglianza, i volti di almeno 4 delle persone che hanno compiuto il raid. Il risultato è: chi imbratta paga e i 4 responsabili saranno puniti con 200 euro di multa per ciascuno.

La vicenda si sarebbe conclusa qui se non fosse che il primo cittadino ha avuto la malaugurata idea di pubblicare sui social uno dei video delle telecamere di sicurezza del Comune, nel quale si intravedono le sagome dei quattro contestatori. Il sindaco li attacca definendoli "i soliti pochi rappresentanti della sinistra" e additandoli come "imbrattatori" e "portatori di fake news", ma soprattutto li mette alla berlina dei cittadini che sotto il suo post commentano definendoli "pagliacci" e chiedendo di pubblicare i nomi dei responsabili. Insomma, uno spettacolo da arena per gladiatori.

L’ex vicesindaco Gianpaolo Caponi ha definito esagerata la reazione di Di Stefano: "Non vorrei si fosse utilizzato il metodo una tantum con due pesi e due misure: una per la “casta” intoccabile dei politici che fa muovere risorse e tecnologie e un’altra per tutti gli altri fatti che coinvolgono cittadini inermi. Mi augurerei che si usino gli stessi strumenti anche per chi imbratta i muri con svastiche e pasticci". Paolo Vino, dei Giovani Sestesi, fa notare: "Mesi fa avevano denunciato che erano stati affissi abusivamente volantini firmati da due assessori. Nonostante le mie mail al sindaco e alla polizia locale, nessuno si è mosso. Siano multati anche loro". Da sinistra è partito un allarme per la libertà di espressione: "Questi metodi violano la privacy e azzerano la libertà di pensiero", affermano diversi esponenti facendo notare che il regolamento della videosorveglianza vieta l’uso delle immagini delle telecamere per fini estranei alle indagini e recita che "il Comune può disporre l’utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di fatti delittuosi. I dati raccolti possono essere utilizzati solo dalle autorità".