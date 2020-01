Sesto San Giovanni (Milano), 25 gennaio 2020 - Dal suo piccolo ristorante alla tavola dei grandi del mondo. È l’esperienza vissuta questa settimana da Fabio Fucentese, proprietario e chef del ristorante giapponese Kokoro di Sesto San Giovanni. Per tre giorni Fabio ha lavorato in trasferta a margine del World Economics Forum di Davos: insieme a uno staff di chef internazionali, ha avuto l’onore di cucinare e preparare sushi per il governo giapponese in una cena ufficiale che le autorità del Sol Levante hanno offerto al parterre d’eccezione di politici, imprenditori e personaggi della finanzia internazionale.

La domanda viene spontanea: cosa ci fa un sestese, per giunta di origini napoletane, alla “corte” del Giappone e nel cuore di uno degli appuntamenti più importanti del programma politico ed economico dell’anno? "È curioso – dice Fabio -, ma la risposta è piuttosto semplice. Sono un rappresentante certificato dell’associazione nazionale degli chef giapponesi. Per questo, di tanto in tanto, capita che in occasione di eventi internazionali le autorità giapponesi chiamino me come altri chef sparsi in Europa". La passione di Fabio per la cucina giapponese è proprio una questione di amore, nel verso senso della parola. Infatti, Fabio oltre 20 anni fa si è innamorato e ha sposato Mariko, una giovane di Tokyo che ha lasciato il suo Paese per mettere su casa in Italia. Subito dopo il matrimonio la coppia ha realizzato quello che in origine era solo un sogno: "Abbiamo aperto un piccolo ristorante a Sesto che abbiamo chiamato Kokoro, parola che per noi ha il significato di cucina dell’amore – racconta –. Da allora non abbiamo mai smesso di studiare, evolverci e approfondire la passione per la cucina giapponese. Per anni, ogni estate ho trascorso le mie vacanze in Giappone dove ho frequentato le scuole dei migliori chef".

Kokoro è cresciuto, ma è sempre rimasto fedele a uno stile di cucina tradizionale di alto livello che ha resistito anche all’invasione degli “all you can eat”. Già pochi mesi fa, le autorità del Sol Levante lo avevano chiamato a Praga per un evento speciale al quale ha lavorato fianco a fianco con i migliori chef presenti in Europa. "L’esperienza a Davos è stata magica – conclude Fabio – di grande responsabilità, ma anche di crescita professionale e umana".