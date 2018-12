Sesto San Giovanni (Milano), 9 dicembre 2018 - Se non ci fosse stata la tragedia avvenuta l’altra notte in provincia di Ancona, probabilmente avrebbe fatto sorridere molte persone la storia dell’uomo di 65 anni che affronta i vicini chiassosi con lo spray al peperoncino. Purtroppo non è così, perché come è avvenuto ripetutamente negli ultimi anni, lo spray urticante, venduto come strumento di autodifesa dalle aggressioni, si trasforma in un’arma che va oltre le intenzioni di chi la utilizza più o meno consapevolmente. La vicenda sestese risale alla notte tra venerdì e sabato, proprio mentre a Corinaldo, nelle Marche, si consumava la tragedia nella discoteca dove si teneva un concerto di Sfera Ebbasta, rapper che per altro ha origini cinisellesi.

In un condominio di via Marzabotto un gruppo di cittadini sudamericani sta festeggiando un compleanno. In molti hanno alzato il gomito e la musica a volume troppo alto e gli schiamazzi hanno scatenato l’ira del pensionato. Avrebbe potuto avvertire le forze dell’ordine, invece ha deciso di “farsi giustizia da solo” impugnando una pistola di fabbricazione polacca. Per fortuna non un’arma da fuoco con proiettili veri, ma un curioso oggetto di difesa che, ogni qual volta si schiaccia il grilletto, spruzza nell’aria un liquido urticante potente e fastidioso. Dal balcone di casa sua, al secondo piano di un condominio del quartiere alla periferia di Sesto, l’uomo ha sferrato il suo attacco verso i fracassoni cominciando a spruzzare la sostanza urticante in direzione del piano di sotto dove si trovavano alcuni degli invitati.

L’attacco è durato alcuni minuti, prima che il gruppo di ospiti si accorgesse del pericolo. A quel punto sono stati avvertiti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sesto che sono intervenuti in pochi minuti. L’uomo era già tornato in casa, ma i militari hanno bussato alla sua porta chiedendo conto di quella strana pistola. Una volta ricevuto l’oggetto si sono resi conto che si trattava di un’arma piuttosto inedita. Infatti nel caricatore, al posto dello spazio per i proiettili, è dotata di un inseritore per ospitare bombolette a pressione. Insieme all’arma è stata anche recuperata una bomboletta con la sostanza che ora sarà analizzata. Intanto il pensionato è stato denunciato per uso abusivo di arma atta ad offendere. Nessuno dei partecipanti al rumoroso compleanno ha riportato malori causati dallo spray urticante. Tra Sesto e Cinisello sono almeno un paio i casi nei quali l’uso inappropriato degli spray urticanti ha generato allarmi. Nel luglio del 2017 il concerto del duo Marracash e Guè Pequeno, al Carroponte, ha rischiato di finire in tragedia proprio a causa dei malori provocati da uno spray a una decina di fan. Quella sera la capacità del servizio di sicurezza e degli artisti ha evitato il panico contenendo l’emergenza. Nel 2015 quasi un’intera classe dell’istituto Montale (Parco Nord) venne trasportata in ospedale per le conseguenze di una sostanza urticante spruzzata da una allieva che aveva ricevuto la bomboletta dai genitori preoccupati per la sua sicurezza.