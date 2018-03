Sesto San Giovanni (Milano), 27 marzo 2018 – Milano conferma l'aumento del biglietto Atm dal prossimo anno e Sesto sale sulle barricate. Il sindaco Roberto Di Stefano fin dall'insediamento a luglio aveva cercato di riportare sul tavolo il tema di una tariffa più equa anche per l'hinterland con l'introduzione del ticket unico. Una battaglia iniziata dai suoi predecessori almeno 15 anni fa, senza mai successo.

"Questa scelta di incrementare le tariffe ci vede ovviamente contrari, perché andrebbe a penalizzare chi vive o lavora nei comuni intorno a Milano che già adesso pagano di più rispetto ai milanesi – spiega Di Stefano -. Inoltre, l'incremento avrebbe ripercussioni sugli abbonamenti per pensionati e studenti". Così, si rilancia alla creazione di un nuovo sistema più coerente con il disegno della Città Metropolitana. "Invito il sindaco Beppe Sala a ragionare anche come sindaco della Città Metropolitana visto che in questi mesi tanti Comuni hanno sollecitato una modifica delle tariffe, andando verso un sistema di tariffa unica o di costo del biglietto legato al percorso effettuato".

Infine, la stoccata. "I Comuni non sono nemmeno stati contattati. I sestesi sono stanchi di essere trattati come cittadini di serie B. Invito l'azienda e le parti in causa a discutere con gli altri sindaci perché è francamente inaccettabile subire scelte unilaterali e rimanere spettatori di fronte a nuovi aumenti, incomprensibili agli occhi dei cittadini". Già nei mesi scorsi, Di Stefano aveva minacciato l'introduzione di una sorta di area C sestese, su viale Marelli, per stangare chi proviene dal capoluogo così da autilizzare quegli introiti per calmierare il sovrapprezzo del biglietto della metropolitana.