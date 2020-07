Sesto San Giovanni (Milano), 18 luglio 2020 - Il progetto cambia in corso d’opera e gli studenti realizzano il primo ascensore Covid free. Quattro allievi dell’istituto tecnico tecnologico Ernesto Breda dei Salesiani, sotto la supervisione dei loro docenti, hanno messo a frutto i propri talenti per studiare soluzioni innovative e utili per impedire il dilagare della pandemia.

Così, l’idea di uno Smart Elevator progettato grazie al suggerimento dell’azienda Sme.UP sull’utilizzo del dispositivo Particle Photon. La tecnologia usata è quella per l’identificazione e memorizzazione automatica di informazioni, basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate tag. Attraverso il tag RFID, l’ascensore intelligente memorizza il piano al quale si vuole andare e, senza nessuna interazione fisica con i tasti, conduce le persone dove desiderano fermarsi. Pratico, igienico e IoT, vale a dire "internet of things", cioè una tecnologia che sfrutta l’estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi.

"L’idea è venuta direttamente ai ragazzi, divisisi in due gruppi che poi si sono uniti e che hanno sviluppato un prototipo funzionante – spiega l’ingegner Luca Miari, docente che ha seguito i quattro studenti di elettronica -. Siamo partiti a novembre, poi si è proceduto regolarmente nonostante il lockdown e l’assenza di lezioni frontali".

Gli studenti di quinta Elettronica, ora diplomati, hanno portato avanti il lavoro nonostante la chiusura della scuola. "Inizialmente lo avevamo pensato con impronta digitale. Lo abbiamo poi convertito con le tessere, vista la normativa per il contenimento da Coronavirus, ma può essere molto utile anche per i disabili – racconta Edoardo Riboldi, che lo ha progettato insieme ai compagni Marco, Andrea e Federico -. All’azienda è piaciuto molto: è stato uno dei pochi progetti funzionanti che la commissione ha potuto vedere". Prove a casa per assemblare i circuiti del programma, il gruppo si è poi incontrato appena i decreti lo hanno consentito per realizzare la struttura vera e propria.

"Ci sono due microcontrollori che comunicano tra loro: uno legge la tessera e uno regola il motore della struttura – continua Edoardo -. Lo abbiamo pensato per un condominio che abbia l’accesso diretto all’appartamento". Il prototipo in legno è per ora custodito dagli allievi. Manca solo un progetto in realizzazione per una chiamata diretta ai Salesiani, così da passare dal modello all’ascensore vero e proprio, da mettere in funzione in una nuova palazzina.