Sesto San Giovanni (Milano), 31 ottobre 2019 – Nel febbraio scorso erano stati aggrediti e derubati da una gang di giovanissimi. Ora la squadra investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni ha individuato e fermato tre dei componenti della banda.

L’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Milano è stata eseguita questa mattina, giovedì 31 ottobre, nei confronti di tre minorenni, (tutti nati in Italia ma uno di origine egiziana e un altro di origine slava) per il reato di rapina aggravata in concorso con altre sette persone minori non identificate. Le indagini da parte della polizia di Stato del commissariato sestese era partita nei giorni immediatamente seguenti l'aggressione a 3 minori che stavano passeggiando nella zona del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni.

L'episodio risale al tardo pomeriggio del 10 febbraio scorso, quando i tre minori, allora 14enni, erano stati accerchiati da un gruppo di almeno dieci ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Uno dei malcapitati era stato picchiato con calci e pugni mentre gli amici della vittima erano stati immobilizzati con la forza. Due degli appartenenti al “branco” avevano approfittato per rubare uno zaino contenente le chiavi di casa, un orologio e la somma di circa 35 euro. Nell’aggressione il ragazzo aveva riportato un trauma cranico e contusioni su tutto il corpo.

L'episodio sembrava dover rimanere impunito, invece gli agenti hanno ricostruito con pazienza la rete dei potenziali responsabili. Nelle scorse settimane, le vittime hanno potuto riconoscere tre degli aggressori che ora sono stati formalmente messi sotto accusa. A quanto è stato ricostruito dagli genti sestesi, due dei tre malviventi, nello stesso giorno, e a distanza di soli 15 minuti, avevano compiuto un'altra rapina con le stesse modalità. L’ordinanza prevede l’applicazione della misura di custodia cautelare in carcere minorile per uno dei tre, mentre gli altri due sono stati collocati in comunità.