Sesto San Giovanni (Milano), 2 luglio 2020 – Non si è fatta attendere la risposta del Comune di Milano al video postato dal sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, in cui paragonava le polizie locali della sua città e del capoluogo. Un video che, nello schermo separato, vede da un lato le immagini dei ghisa milanesi sul monopattino elettrico o a far viabilità e dall’altro lato quello dei colleghi sestesi, mentre armati di pistola scendono dalle vetture ed eseguono arresti per strada e in abitazione, mettendo faccia a terra i malviventi. “Polizia locale da valorizzare e non screditare – scrive Di Stefano -. Gli agenti non devono essere coloro che fanno le multe ma chi quotidianamente è al servizio dei cittadini e del territorio. Le città hanno bisogno di sicurezza (e per questo noi abbiamo voluto le esercitazioni per gli agenti), presenza, non di spot green da campagna elettorale”. Sulle parole del sindaco e sulla sua ironia, risponde il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, che ha delega alla Sicurezza. “La polemica politica è legittima, ma non può e non deve sfociare nell’offesa nei confronti di lavoratori del proprio o di altri Comuni. Forse il sindaco di Sesto finge di non sapere che la polizia locale di Milano e la sua Scuola del Corpo sono da sempre un punto di riferimento per la formazione di agenti e ufficiali delle polizie locali di tutti i Comuni della Lombardia. Anche in fatto di tecniche operative. Senza ironia né sarcasmo, ma con grande orgoglio e professionalità”. Quanto all’uso del monopattino elettrico, “abbiamo scelto – nell’ambito di una trasformazione complessiva della mobilità in città, ma anche su richiesta dei presidenti di Municipio – di promuovere strumenti nuovi e diversi a disposizione degli agenti: abbiamo ripreso le attività dei vigili di quartiere e contestualmente abbiamo voluto rilanciare nuove modalità di pattugliamento, anche ripensando strumenti e mezzi di trasporto, in chiave di innovazione e sostenibilità. Abbiamo studiato le scelte operate da molte città italiane, ma anche da molte realtà europee e internazionali”. Laura Lana





