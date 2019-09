Sesto San Giovanni (Milano), 20 settembre 2019 - Già realizzate ci sono 603 schede tecniche per ogni via, strada, piazze, aree verdi con le relative criticità. Una mappatura con l’elenco degli interventi occorrenti e una stima dei costi. Si tratta della prima parte del Peba, il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, voluto fortemente dagli allora assessori Sandro Piano e Mauro Bernardi ma poi arenato fino ai mesi scorsi quando sono stati creati un tavolo tecnico e un altro partecipativo con associazioni, portatori di interesse, singoli cittadini.

Da un lato la progettazione partecipata, dall’altro un lavoro del municipio che si è avvalso anche di 20 tirocinanti. C’è stato anche un questionario, a cui hanno però risposto appena 116 sestesi. Citate 72 vie su 300: le prime 15 “incriminate” coprono il 40% del territorio. A presentare maggior problemi, secondo chi ha risposto, sono le vie Rovani, Casiraghi, Pace, Risorgimento, Italia, Del Riccio, Dante, Tonale, Marconi, Veneto, Matteotti. La difficoltà di percorrenza arriva da radici fuori terra, manti dissestati, larghezza insufficiente. Gli incroci più pericolosi sono segnalati nelle vie Casiraghi, Cantore, Italia, Matteotti, mentre su 60 giardini quelli con più barriere sono le aree verdi Cavallotti, Bazzega, Puricelli Guerra e Villa Zorn.

Per i primi progetti di abbattimento degli ostacoli sono state scelte via Firenze e via Picardi solo nel tratto centrale. In sostanza, sarà rialzata la sede stradale all’altezza del marciapiede e saranno pensati attraversamenti pedonali anche per i non vedenti. «Il lavoro a Sesto sarà utile a tanti Comuni e noi porteremo questo piano come best practice da diffondere – annuncia Andrea Ferretti, presidente di associazione Peba onlus -. C’è stato un cambiamento culturale forte, che abbiamo notato con favore».

Tanto da portare in città un evento che lo scorso anno si è tenuto a Milano al Teatro Dal Verme. «Stiamo organizzando per il 3 dicembre, la Giornata mondiale della disabilità, la seconda edizione di Music for peba, una manifestazione di raccolta fondi con comici e musicisti al PalaSesto. È un appuntamento importante perché permette di sensibilizzare sul tema». Insieme alla onlus, il Comune ha partecipato anche a un bando di Fondazione Alstom per un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche al sottopasso Garibaldi, dove le pendenze risultano proibitive per chi è su una sedia a rotelle e non solo: entro i primi di ottobre si saprà se il piano ha ottenuto il co-finanziamento dei 60mila euro richiesti. «Siamo soddisfatti del lavoro intrapreso. Ora insieme al tavolo partecipativo saranno individuate le priorità su cui agire», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Lamiranda.