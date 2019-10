Sesto San Giovanni (Milano), 1 ottobre 2019 - Sancito tra il Comune di Sesto e Regione Lombardia l’accordo di programma per la realizzazione delle opere di riqualificazione e gestione delle piscine comunali coperte De Gregorio e Olimpia. «Abbiamo aderito all’accordo, considerando i contenuti del progetto delle opere di alto interesse pubblico - spiega l’assessore regionale Massimo Sertori -. Il Comune di Sesto e i Comuni nell’ambito di Milano saranno dotati nuovamente di strutture sportivo-sociale di riferimento, con finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa».

Il costo complessivo dei lavori di riqualificazione dei due impianti è pari a 7 milioni di euro, di cui 1,6 milioni messi a disposizione dalla Regione e i restanti 5,4 milioni dal privato concessionario e dal municipio. Sono previsti un totale di 20 mesi di lavori per tutte le opere di entrambi gli impianti sportivi e la riapertura al pubblico entro l’estate del 2021. In questi giorni gli uffici stanno ultimando le pratiche amministrative per il notaio: per la metà di ottobre dovrebbe infatti essere avviato il primo cantiere che partirà dalla piscina di via Saint Denis, che è rimasta chiusa al pubblico dallo scorso 1 dicembre a causa delle carenze strutturali e impiantistiche, evidenziate dall’azienda sanitaria nel corso di un sopralluogo. «Siamo molto soddisfatti per la firma dell’accordo di programma e ringraziamo Regione Lombardia per il contributo – commenta il sindaco Roberto Di Stefano –. Le piscine coperte sono luoghi nel cuore dei sestesi e, una volta riaperte, avranno un impatto positivo anche sui cittadini dei Comuni limitrofi».



Per la De Gregorio e l’Olimpia è previsto il rinnovamento e la manutenzione degli ambienti interni ed esterni, ci sarà l’ampliamento della struttura natatoria, con l’aggiunta di attrezzature capaci di incrementarne la ricettività, saranno aumentati i parcheggi e si lavorerà per il contenimento dei consumi energetici. In entrambi i casi, saranno sacrificate le tribune. L’obiettivo è trasformare gli impianti natatori in luoghi più per il tempo libero per attività ludico-ricreative, con tanto di possibilità di feste in acqua. Saranno previste tariffe calmierate per i soggetti fragili (anziani e disabili), per gli studenti e per le associazioni del territorio.