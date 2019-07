Cusano Milanino (Milano), 3 luglio 2019 - Che l'omicidio di Giuseppe Alessio non fosse un caso chiuso era chiaro a tutti. La dinamica che il 25 maggio scorso ha portato alla morte per accoltellamento del 43enne cusanese nel giardino di una lussuosa villa di Milanino è ancora tutta da ricostruire e potrebbe condurre a nuove sorprese.

Lo dimostra il fatto che ieri sulla scena del delitto, la villa di via Buffoli, è arrivato Luciano Garofano il generale in congedo dei carabinieri, già capo dei Ris di Parma, ed oggi incaricato di eseguire la perizia di parte in questo delicato processo che vede indagato a Paolo Minolfi, tassista padernese di 37 anni, accusato di aver compiuto l’omicidio al culmine di una lite che sarebbe avvenuta sul patio della villa. Un omicidio passionale si era detto. Alessio, a quanto è stato ricostruito, era arrivato nella villa perché geloso del fatto che la sua ex compagna, una ereditiera cusanese di 42 anni, aveva da poco cominciato una relazione con un altro uomo, il tassista appunto. Poi si era ipotizzato un accoltellamento per legittima difesa.

Sulle prime, si era infatti detto che Paolo Minolfi era uscito in giardino armato di coltello per affrontare Alessio che aveva scavalcato il recinto in preda a una crisi d’ira (il fatto che abbia scavalcato rimane un’ipotesi non confermata), e che aveva agito per difendere la donna e sua figlia di 5 anni che si trovavano rinchiuse in casa, impaurite. Tutte ipotesi che ora il generale Garofano deve cercare di confermare o confutare con l’aiuto della scienza investigativa. Nella giornata di ieri si è intrattenuto quasi tre ore nella casa, raccogliendo e catalogando decine di oggetti che probabilmente saranno uniti ai reperti già sequestrati dai carabinieri. Sono stati visionati vestiti lasciati in lavatrice, scarpe e persino le ciabatte dalla bambina. Tanti oggetti sui quali sono presenti tracce di sangue. Ciò potrebbe aiutare a ricostruire la vicenda sotto un’altro punto di vista, dando una nuova sceneggiatura alla storia di questo omicidio. Garofano è infatti il perito di parte chiamato dal legale della difesa Massimiliano Lanci, per analizzare e se necessario mettere in discussione le tesi cui si giunti nei primi momenti che hanno fatto seguito all’omicidio. Il suo lavoro potrebbe essere così importante da riuscire a mettere addirittura in dubbio l’accusa nei confronti di Paolo Minolfi, con l’obiettivo di farlo prosciogliere dalle accuse che lo tengono in prigione.