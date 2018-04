Sesto San Giovanni (Milano), 26 aprile 2018 - Ha 15 anni ma è già una sorta di MacGyver, capace di risolvere problemi anche complessi utilizzando la logica, la matematica e l’informatica. Il bressese Lorenzo Varini, allievo dell’istituto Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni rappresenterà i giovani di tutta la Lombardia nella finale nazionale delle Olimpiadi di Problem solving. Domani sarà a Cesena per disputare le finali nazionali nelle quali dovrà vedersela con altri 59 studenti provenienti da licei e istituti tecnici di tutta Italia.

La sfida che dovranno vincere è di risolvere problemi ad alto tasso di difficoltà, oltre che utilizzare sistemi di programmazione e apparecchi informatici per la soluzione di problemi tecnologici. L’istituto Spinelli aveva preso pate alla competizione con più di un allievo. Lo stesso Lorenzo ha partecipato alle fasi di selezione sia nelle prove individuali che in quelle a squadre con il team Ugandan (Varini 2IB, Stefano Avella e Romano Domenico di 2IA, Gregolin 1IB).

La squadra, pur essendo la seconda in Lombardia con 82.222 punti e al posto 83 nella classifica nazionale su 914 squadre, non si è classificata alle finali per una manciata di punti. Lorenzo è stato invece ammesso alle Nazionali perché nella gara regionale, sezione individuale, si è classificato primo con 87.500/100.000 punti. Nell’attuale ranking è al posto 179 su 709 concorrenti, quindi con un buon piazzamento che fa ben sperare per le finali. "Un plauso che va a tutto il team, iniziando dalla docente Anna Maria Della Fera la quale con i nostri ragazzi ha lavorato alacremente – ha commentato il dirigente scolastico Dario D’Andrea –, e ai quali ha offerto tutta la preparazione necessaria ad affrontare il percorso di selezione per raggiungere le finali di Cesena".

Le Olimpiadi di Problem solving sono promosse da oltre 10 anni dal ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di potenziare le metodologie di risoluzione dei problemi complessi, ma anche di mettere a frutto le capacità informatiche che oggi sono alla base del futuro dei giovani. Il Problem Solving rappresenta anche una filosofia che promuove processi di ragionamento creativo, e nello stesso tempo metodico, per sviluppare strategie sistematiche nell’affrontare i diversi problemi secondo un senso logico.