Bresso (Milano), 30 luglio 2018 - Sono saliti a 46 i cittadini di Bresso che hanno contratto il batterio della legionella. Dei quattro nuovi casi, una persona è stata ricoverata all'Ospedale Sacco; una al San Gerardo di Monza e due al Niguarda. Le persone ancora ricoverate sono 13 proprio al Niguarda, sette al Bassini di Cinisello Balsamo, una al Sacco, una al San Gerardo e un'altra al Mater Domini di Catanzaro. Lo comunica l'Ats Città Metropolitana di Milano in una nota. Nella giornata di oggi, inoltre, Ats, insieme all'amministrazione di Bresso, ha incontrato gli amministratori di condominio associati Anaci ai quali è stato chiesto di mettere in atto le seguenti azioni: campionamento dell'acqua di tutti gli impianti condominiali di Bresso, degli impianti centralizzati e degli appartamenti degli stabili. Questa attività verrà integrata con le analisi in corso negli appartamenti delle persone che hanno contratto l'infezione. Al momento, presso i laboratori di prevenzione di Ats, sono in corso di analisi 426 campioni prelevati presso 41 abitazioni e 29 siti sensibili esterni.