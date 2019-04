Sesto San Giovanni (Milano), 2 aprile 2019 - Ci saranno i prototipi delle 13 sedie dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, nel 500esimo anniversario della sua morte. Le sedute sono realizzate da 13 designer diversi che hanno pensato e reinterpretato le vite degli apostoli attraverso la lettura di alcuni episodi. Le 13 sedie che avevano preso vita a Lissone ed erano state esposte nel 2013 a Milano, saranno in mostra allo SpazioMil e poi l’installazione sarà trasferita a Villa Mylius per renderla più accessibile a tutti. Ci saranno poi, in esposizione, anche 40 elaborati, realizzati degli studenti del Politecnico di Milano, la presentazione di due veicoli iconici, oltre ad aperitivi e momenti con dj set per le serate di svago. A Sesto si va “Fuori dal Fuorisalone”, nuovo spin off del Salone del Mobile del capoluogo. Dall’11 al 13 aprile, in via Granelli andrà in scena una tre giorni di mostre, elaborati, oggetti legati al tema dell’industrial design, dalle 10 alle 22 con orario continuato e ingresso libero.

«Stiamo cercando di puntare particolarmente su eventi di prestigio. Questa sarà una sperimentazione, l’anno zero - spiega l’assessore al Marketing Territoriale, Maurizio Torresani -. Siamo entrati a far parte della Repubblica del design come consolato per entrare in contatto con designer e artisti. Presto ci daranno anche la bandiera e attiveremo collaborazioni interessanti per riqualificazioni visive». “Fuori dal Fuorisalone” vivrà all’ex parco archeologico tra SpazioMil e Archivio Sacchi, dove sarà organizzato “In principio era la matita”: 9 disegni di 9 musei del Circuito lombardo Musei del Design, che richiamano al segno grafico e alla mano dei grandi maestri. In mostra ci saranno lavori di Ettore Sottsass, Anna Castelli Ferrieri, Bruno Munari e altri: inaugurazione il 10 aprile alle 18.30 con un bicchiere di vino.

«Tra le chicche avremo anche un evento di car design, che vedrà in mostra alcune vetture, esempi di come il disegno applicato all’industria abbia saputo generare icone della modernità - conclude Torresani -. Sarà visibile lo sviluppo del disegno dell’automobile e della motocicletta». L’evento è patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Politecnico di Milano, Confartigianato Milano, Monza e Brianza, Magni&Carnevale Motors, La Repubblica del Design e il contributo di Confcommercio, Peduzzi e McDonald’s.