Sesto San Giovanni (Milano), 28 agosto 2019 - A dare una battuta d’arresto – l’ennesima – sulle aree Falck non c’è solo l’appalto della Città della salute e della ricerca, ancora in attesa di firma davanti al notaio e, ormai, in attesa di essere venduto al migliore offerente nel piano di dismissione dei contratti core di Condotte (la società che si era aggiudicata la realizzazione del maxipolo sanitario, oggi in mano a un commissario liquidatore).

L’altro nodo riguarda la trattativa che sta vedendo arenarsi il Comune e la proprietà delle ex acciaierie sul nuovo masterplan. Il municipio ha approvato tutti i progetti di fattibilità tecnica ed economica delle opere pubbliche che dovranno servire la Città della salute (strade, posteggi), la nuova stazione a ponte e la prima tranche del grande parco urbano. MilanoSesto dovrebbe ora indire i bandi europei.

«E qui si sta aprendo una discussione – ammette l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda – La società condiziona l’avvio delle gare e la realizzazione delle opere con la concessione di una deroga al piano per avviare la costruzione di una serie di edifici prossimi allo sbarco della nuova piazza sul lato di via Acciaierie-Mazzini in difformità all’attuale progetto». In deroga al piano Falck, in sostanza, si vorrebbero anticipare e spostare medie strutture e le famose torri (o “Case alte”, per dirla con Renzo Piano). Attualmente, in base alle regole urbanistiche, lì non potrebbero starci ma la proprietà vorrebbe spostarci quelle già previste altrove sulle ex Falck in modo da avere, nella prima parte di area riconvertita, più residenziale da affittare.

«Siamo favorevoli a concedere una maggiore flessibilità di superficie e funzioni rispetto a quelle attualmente previste, ma sempre facendo la quadra con tutto il piano sia in rapporto allo spostamento di volumi e funzioni che al quadro economico delle opere pubbliche che vengono scomputate dagli oneri dovuti – spiega Lamiranda – Non siamo invece favorevoli a una deroga totale come richiesta dalla società, avvenuta senza avere presentato e discusso la complessiva variante».

MilanoSesto inizierebbe a costruire senza variante approvata. Una deroga in bianco, insomma, al futuro progetto che ridisegnerà un’altra volta 1,5 milioni di metri quadri di aree dismesse. Senza un disegno organico complessivo non si va avanti. A settembre ci sarà un nuovo incontro tra le parti, per tentare di sciogliere il rebus e arrivare così a definire una variante di cui si parla da oltre un anno.

«Come amministrazione intendiamo realizzare subito le opere pubbliche e iniziare a urbanizzare parte delle ex Falck – conclude Lamiranda – Abbiamo 20 milioni di fideiussioni. Se sarà necessario, le attiveremo e vedremo di fare, a questo punto noi come stazione appaltante, le principali opere».