Sesto San Giovanni (Milano), 24 aprile 2019 - Si concentrano sul figlio 21enne i sospetti degli investigatori per il caso della donna trovata accoltellata ieri nel tardo pomeriggio a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Il ragazzo, tossicodipendente da tempo, risulta ancora irreperibile.

Sulla borsa di Lucia Benedetto, 49enne, a quanto apprende l'Agi sono state trovate tracce di sangue, elemento che ha fatto propendere per questa pista nell'eventualità che il giovane cercasse dei soldi per comprare la droga. Si è trattato poi sicuramente di un delitto d'impeto, visti i numerosi colpi trovati sul cadavere. L'arma usata potrebbe essere più che un coltello un oggetto appuntito, come un cacciavite. Il 21enne è andato via lasciando tutto quello che gli apparteneva in casa, compresi i documenti. I carabinieri del nucleo Investigativo di Milano hanno visionato anche le telecamere di sorveglianza poste intorno al palazzo di via Sicilia 60 dove, all'ottavo piano, abitava la famiglia.

(fonte AGI)