Cinisello Balsamo (Milano), 19 marzo 2020 - Sanificare o non sanificare? Nei Comuni del Nord Milano si è aperta una vera corsa al lavaggio e alla disinfezione delle strade come strumento di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Tutti i Comuni stanno investendo in questa operazione su larga scala, anche perché dai social si sono diffusi numerosissimi appelli ai sindaci in questo senso. Sebbene le autorità sanitarie abbiano chiarito che al momento non sussiste alcuna indicazione igienico sanitaria in tal senso e nemmeno riscontri scientifici sul fatto che sia utile alla lotta contro il virus, la disinfezione delle strade è diventata una sorta di messaggio rassicurante per tantissimi cittadini scossi dall’incredibile condizione di emergenza. In ogni città le imprese incaricate della normale igiene urbana stanno moltiplicando i servizi di sanificazione.

"A Cinisello Balsamo abbiamo istituito due squadre, che quotidianamente battono il territorio spruzzando un liquido igienizzate su strade e marciapiedi - spiega Sandro Sisler, amministratore unico di Nord Milano Ambiente, la società del Comune che gestisce la raccolta dei rifiuti in città -. Eravamo stati previdenti e ci eravamo dotati di una scorta sufficiente di prodotti igienizzati che vengono diluiti con acqua e spruzzati con le lance dalle nostre macchine spazzatrici. Ogni giorno copriamo un quartiere diverso e lo faremo a ripetizione per tutta la durata dell’emergenza", sottolinea Sisler. "Il ruolo degli operatori ecologici è molto importante in questo momento - aggiunge il manager -. Stanno lavorando in condizioni complicate, perché sanno che tenere pulita e in ordine la città è fondamentale per ridurre il clima di emergenza".

Servizi simili sono stati avviati anche a Sesto San Giovanni. Fino a martedì prossimo, ogni giorno dalle 6.30 alle 12.30, saranno al lavoro tre mezzi contemporaneamente per la sanificazione dell’intero territorio. A Cusano Milanino la sanificazione segue il calendario della normale pulizia strade. "Il prodotto utilizzato da Gelsia è assolutamente innocuo per animali e piante - ha precisato il sindaco Valeria Lesma -. Sebbene non vi siano studi univoci sulla sopravvivenza del Coronavirus negli ambienti esterni, ritengo che una pulizia accurata di strade e marciapiedi non possa essere che un’iniziativa positiva".

Amsa è al lavoro a Cormano e a Bresso. Nel primo caso la disinfezione verrà completata entro il 21 marzo. L’amministrazione comunale ha rassicurato sul fatto che la sostanza non risulta pericolosa per gli animali ma ha comunque consigliato evitare di uscire in concomitanza al passaggio dei mezzi. A Bresso, che rimane il centro del focolaio più preoccupante e drammatico, l’amministrazione comunale ha accompagnato l’avvio delle operazioni di sanificazione con un messaggio piuttosto schietto e chiaro: "Nessuno pensi che se passa una spazzatrice in più, questa sconfigga il coronavirus. Non possiamo abbassare la guardia o allentare le misure di prevenzione - e poi conclude -. Sulle strade il virus non c’era prima e non ci sarà dopo, sono gli uomini i vettori del virus, per questo dobbiamo continuare ad applicare le raccomandazioni".