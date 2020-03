Bresso (Milano), 12 marzo 2020 - Cusano Milanino ha comunicato la sospensione del mercato del giovedì fino a data da destinarsi. Cologno Monzese ha annunciato la stessa soluzione. Bresso, nonostante il focolaio con oltre 46 casi di Coronavirus accertati in città, almeno 4 morti, e un centinaio di persone in quarantena, ieri lo ha tenuto regolarmente, se pure sottotono. In un’Italia che che vive queste ore all’insegna dell’#iostoacasa, lanciato dalla Presidenza del Consiglio, quello dei mercati rionali rischia di diventare un vero problema. Ieri mattina in via Vittorio Veneto erano poco più del 50 per cento le bancarelle presenti. Tanti spazi vuoti, molti banchi allestiti ma senza clienti. In un mercato blindato dalla presenza degli agenti di polizia locale e dai volontari della protezione civile erano presenti soprattutto anziani. Il che ha fatto indignare moltissime persone che hanno criticato la decisione di tenere il mercato nonostante tutto.

A loro, ha risposto il sindaco Simone Cairo spiegando che secondo il Decreto governativo i mercati devono restare aperti e non possono essere sospesi. Una indicazione che era stata confermata a IlGiorno anche dagli altri sindaci del Nord Milano. "Alcuni sindaci - ha poi ricordato Cairo - hanno aperto un varco per sospendere i mercati che sono nelle vie tra le case e gli ingressi delle abitazioni. La mia scelta è stata quella di intervenire dove il dato oggettivo dei pazienti ricoverati mi indica che c’era il maggiore rischio di contagio per i miei concittadini. Ricordo che ho chiuso tutti i bar perché la situazione di Bresso nasce e si diffonde molto tra alcuni bar".

A Cusano Valeria Lesma è tra quei sindaci che hanno deciso di forzare la mano. Su facebook ha scritto: "Il nostro mercato cittadino non si presta ad essere “recintato” al fine di contingentarne gli accessi. Questo requisito, espressamente richiesto come condizione di apertura, è esplicitato nel documento contenente i chiarimenti sul DPCM. Pertanto il mercato del giovedì resterà chiuso, salvo ulteriori disposizioni, sino al 3 aprile". Cinisello e Sesto San Giovanni guardano con attenzione l’evoluzione delle note esplicative del Decreto e si preparano ad attuare i provvedimenti sollecitati da Regione Lombardia e attesi per le prossime ore. A Cinisello venerdì mattina è atteso il mercato più importante, quello di Balsamo, mentre a Sesto San Giovanni, dove i mercati sono 14, tra venerdì e sabato se ne tengono 7 differenti.