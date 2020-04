Bresso (Milano), 19 aprile 2020 - A cavallo e con i droni per allontanare i cittadini dai parchi pubblici di Bresso e dai settori verdi del Parco Nord Milano. Le Casacche gialle della Protezione civile di Bresso, guidate da Claudio Agostinelli, e le Giacche verdi della Protezione civile dell’Idroscalo, coordinate dal presidente Giuseppe Scabioli, hanno continuato a vigilare sulle aree verdi locali e intercomunali, per tutta la giornata di ieri, perché non si creassero assembramenti di persone sulle panchine, nelle aree cani, ai tavoli da pic-nic e nei play-ground.

Rispetto agli scorsi weekend, i controlli sono stati sia sul campo che dal cielo. Il lavoro più classico è stato condotto sui viali e sui sentieri dove le Giacche verdi hanno schierato due coppie di cavalli affiancati da una pattuglia della polizia di Stato. Dopo il ritrovo all’aeroporto bressese, i volontari hanno raggiunto il Parco Renzo Rivolta e il parco del cimitero, entrambi in via Vittorio Veneto: "Il nostro compito è quello di invitare i cittadini a tornare a casa e a non sostare soprattutto nei giardini, nel rispetto delle regole governative – inizia Scabioli delle Giacche verdi – Con i cavalli possiamo entrare in sicurezza nei parchi cittadini e nelle tante zone del Parco Nord Milano".

Le pattuglie a cavallo si sono così inoltrate nei prati in via don Vercesi, in via XX Settembre, in via Matteotti e in via Gramsci, fin nel cuore del grande polmone verde del Nord Milano. Dall’alto la Protezione civile bressese ha sperimentato l’uso di due droni, di proprietà di due volontari: Ivan e Mirco Gheoni, padre e figlio, fotografi di professione, hanno fatto alzare le loro apparecchiature dotate di telecamere e comandate da terra: "Siamo autorizzati a usare i droni, dopo aver avuto tutte le certificazioni – spiegano i Gheoni – Abbiamo deciso di mettere a disposizione della Protezione civile le nostre competenze tecnologiche e digitali".

La Protezione civile di Bresso è stata incaricata dalla comunità pastorale locale di filmare gli interni e gli esterni delle chiese per aggiornare il suo sito Internet. Ieri mattina un drone è entrato dentro la prepositurale Nazaro e Celso, filmandone le bellezze artistiche: "La nostra associazione diventa sempre più tecnologica – conclude Agostinelli – Questi droni ci permetteranno di controllare meglio il territorio. Abbiamo a disposizione gratuitamente due macchine elettriche, che ci permettono di svolgere il lavoro di consegna dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose".