Cormano (Milano) 3 maggio 2020 – Un'alta colonna di fumo nero levatasi nel cielo del Nord Milano ha destato preoccupazione questa mattina, domenica 3 maggio, intorno alle 11,30. Il fumo denso era visibile da Cusano, Bresso oltre che dai caseggiati di Cormano, dove molte persone hanno lanciato l'allarme temendo il peggio. Per fortuna la situazione si è rivelata subito meno grave del previsto. I vigili del fuoco di Sesto San Giovanni sono intervenuti in via Prealpi a Cormano, dove stavano bruciando alcune sterpaglie. Il fronte del fuoco si era esteso fino alla casetta di legno di proprietà della società sportiva Arcieri di Cormano. Le fiamme sono state spente in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cormano che hanno constatato la situazione verificato l'assenza di feriti.

