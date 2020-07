Cormano (Milano), 17 luglio 2020 - Il Nord Milano torna sotto i riflettori nelle vicende finanziare che toccano gli ambienti della Lega. A un anno esatto dalle denunce lanciate dai gruppi regionali di Movimento 5 Stelle e Pd sulle anomalie legate alla compravendita di un capannone a Cormano, ieri è scattato un arresto del nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, che di fatto svela i contorni di una maxi inchiesta con al centro la fondazione Lombardia Film Commission, realtà di proprietà tra gli altri anche di Regione Lombardia.

In manette è finito Luca Sostegni, accusato di peculato su fondi della Regione Lombardia ed estorsione: è stato bloccato mentre, a quanto riferiscono gli investigatori, si apprestava a partire per il Brasile. Sono invece indagati tre commercialisti ritenuti vicini alla Lega. Tutto ruota intorno alla compravendita di un edifico industriale al civico 7 di via Bergamo a Cormano. Un luogo destinato a diventare un “cineporto”, ossia un centro nel quale offrire alle produzioni cinematografiche un riferimento per facilitare l’utilizzo di location in Lombardia per la realizzazione di nuovi film.

Il capannone, inizialmente di proprietà della società in liquidazione Paloschi Srl, per mano del liquidatore Luca Sostegni sarebbe passato all’immobiliare Andromeda per un valore di 400mila euro. Undici mesi più tardi sarebbe stato rivenduto a 800mila euro alla Lombardia Film Commission, la quale aveva ricevuto dalla Regione un milione di euro per l’acquisto. In conclusione i soldi pubblici sarebbero stati usati per coprire l’operazione. Secondo le indagini compiute dal pm Stefano Civardi con l’aggiunto Eugenio Fusco, Sostegni era collegato al commercialista Michele Scillieri, presso il cui studio in via delle Stelline era stata costituita la “Lega per Salvini Premier”. Un anno fa, quando esplose il caso, la Regione lo liquidò affermando che il prezzo era congruo perché il capannone era stato ristrutturato prima dell’acquisto. "Avevamo chiesto chiarimenti, ma non sono mai arrivati – attacca Massimo De Rosa, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e cormanese -. Ma ci avevamo visto giusto. Ora attendiamo che la Regione intervenga in modo rapido e chiarificatore. Emerge in modo sempre più netto che la Lega ha problemi nella gestione del denaro pubblico".