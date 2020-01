Cologno Monzese (Milano), 8 gennaio 2020 - Riprendono mercoledì le visite delle scuole alla mostra Le macchine di Leonardo, allestita nella sala Fallaci di piazza San Matteo per i 500 anni dalla morte del genio fiorentino. Venerdì riprendono anche le visite al pubblico della grande esposizione composta da 30 macchine ricostruite partendo dai disegni del Codice Atlantico.

Una riapertura dopo che nei giorni scorsi la mostra è stata oggetto di atti vandalici. Nella notte ignoti si sono introdotti nella sala, forzando una delle porte antipanico. I malviventi hanno tentato di rubare il televisore e il lettore dvd presenti, abbandonandoli poi nel cortile. Sono stati rubati, invece, molti gadget che erano posati sul banco accanto all’uscita. Gli intrusi hanno anche completato l’opera defecando sul pavimento e utilizzando alcune magliette come carta igienica. «Per fortuna le macchine leonardesche non sono state toccate. È stata sporta denuncia ai carabinieri, intervenuti sul posto, e sono partite le indagini per scoprire i colpevoli. Siamo rimasti tutti senza parole – ha commentato l’assessore alla Cultura Dania Perego -. Non si riesce a definire questi esseri che, per puro divertimento o per dispetto, hanno profanato in questo modo spregevole un’esposizione così bella e preziosa per Cologno». La mostra è visitabile il venerdì dalle 16,30 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. È possibile anche partecipare alle visite guidate organizzate il sabato mattina in tre turni: alle 10, alle 11 e alle 12 senza prenotazione