Cologno Monzese (Milano), 29 marzo 2019 - Ci è voluto esattamente un anno di indagine per dare un volto all’autore dell’incendio che distrusse la cartiera tra via Guzzina e via Liguria e, come conseguenza, parte della palazzina che confina con il deposito. Ieri mattina è stato infatti arrestato un noto imprenditore 75enne di Cologno Monzese, titolare di un’analoga attività sul territorio. Era la mattina dell’11 marzo 2018 quando la Alfa Maceri, che si occupa di stoccaggio di carta, è stata completamente avvolta dalle fiamme e da una nube nera che aveva fatto temere il peggio, come la dispersione nell’aria di agenti inquinanti e nocivi. Per un anno un’attività certosina, in vecchio stile, ha visti impegnati il Nucleo investigativo di Monza e la Compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni, con la Tenenza di Cologno.

Da subito si era capita l’origine dolosa del rogo: nel retro dell’azienda erano state infatti ritrovate tre bottiglie incendiarie. Tre episodi al mese in Lombardia in quel periodo: depositi di rifiuti, siti di stoccaggio, cartiere, discariche erano oggetto di incendi in tutta la regione. Tanto che a un certo punto sembrava anche che uno degli ultimi casi fosse collegato a quello colognese. A ottobre, infatti, si pensava di essere arrivati a un punto di svolta nelle indagini. Nel Pavese era stata arrestata una banda, ritenuta responsabile di aver dato fuoco al deposito di rifiuti di Corteolona. Gli approfondimenti hanno poi escluso quella pista. Oggi si sa che dietro l’atto incendiario di via Liguria non c’era una banda, ma la mano di una sola persona. Un insospettabile imprenditore, molto conosciuto in città, rispettato e incensurato. Classe 1944, residente a Milano ma titolare di un’azienda sempre a Cologno che si occupa di stoccaggi simili a quelli della Alfa Maceri. Una cartiera concorrente, anche se il core business non sarebbe totalmente sovrapponibile. L’uomo, residente a Milano, si trova ora agli arresti domiciliari, dopo che ieri mattina è stata eseguita la misura da parte dei militari di Monza e Cologno.

Entro tre giorni si terrà l’interrogatorio di garanzia. Diversi elementi inchioderebbero il 75enne dal profilo insospettabile: l’attività investigativa, in questi mesi, non ha tralasciato nessun dettaglio fino a prove inconfutabili che hanno fatto stringere il cerchio attorno al titolare della seconda cartiera. L’incendio potrebbe essere stato provocato per rivalità aziendale, magari per conquistare una nuova fetta di mercato con un competitor ormai fuori gioco. La Alfa Maceri ha ripreso a lavorare, ma una parte del magazzino resta ancora inattiva e sotto sequestro. Il rogo aveva anche danneggiato parte della palazzina accanto e 12 famiglie erano state sfollate, restando fuori casa per diverse settimane, prima sistemate dal Comune e poi rientrate nei propri alloggi con diversi lavori di manutenzione sulle spalle.