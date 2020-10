Cologno Monzese (Milano), 13 ottobre 2020 – Sono ufficialmente conclusi i lavori al palazzetto dello sport, intitolato al giovane pugile colognese Fabrizio De Chiara e interessato in questi mesi da importanti opere di adeguamento sismico ed energetico. La struttura di via Volta doveva essere inaugurata con una cerimonia pubblica ieri, lunedì 12 ottobre, ma l’evento è stato annullato per contenere la diffusione del Covid. “È con orgoglio e soddisfazione che arriviamo a questo ulteriore traguardo - commenta il vicesindaco Dania Perego, che ha la delega allo Sport -. Il recente lockdown aveva interrotto il cantiere ma, grazie al grande lavoro dei tecnici e di tutto il personale che ha operato sul nostro palazzetto, siamo in grado di riaprire con un solo mese di ritardo sulla tabella di marcia”. L’impianto ha visto un investimento da 750mila euro, in parte finanziato da Regione Lombardia, che ha permesso di adeguare l’edificio alla vigente normativa antisismica, di realizzare una nuova pista di atletica e una nuova pedana del salto in lungo nell’area esterna e di garantire la sostenibilità ambientale della struttura con la posa di un cappotto esterno e l’installazione di nuovi serramenti. “Andiamo a riconsegnare alla città una struttura moderna, all’avanguardia, sicura e sostenibile. Un importante investimento sullo sport e sui giovani”, sottolinea il sindaco Angelo Rocchi.

© Riproduzione riservata