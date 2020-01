Sesto San Giovanni (Milano), 10 gennaio 2020 - Azzerati i vertici di Condotte, si ricomincia da capo. Il colpo di spugna, stavolta, arriva dal tribunale amministrativo del Lazio, che ha annullato la nomina del ministero dello Sviluppo Economico relativa ai tre commissari straordinari del gruppo di costruzioni, da tempo in amministrazione straordinaria. La revoca del Tar Lazio pone problemi seri nella gestione delle società controllate e soprattutto degli asset, tra cui Città della Salute e della Ricerca, che sono in vendita. Infrastrutture Lombarde, stazione appaltante del maxipolo sanitario che deve sorgere sulle aree Falck, da settimane è pronta per la firma del contratto, che sarebbe dovuta avvenire entro fine mese.

Già a metà dicembre i consigli di amministrazione di Istituto dei Tumori e Neurologico Besta, proprietari dell’area dove sarà costruito il polo sanitario e di ricerca applicata, avevano approvato la sottoscrizione dell’appalto. La decisione dei giudici impone l’ennesimo stop: si dovrà attendere un nuovo gruppo dirigente, nominato dal Mise, per Condotte. I commissari Giovanni Bruno, Alberto Dello Strologo (già dimissionario) e Matteo Uggetti sarebbero stati scelti, secondo il Tar, con una procedura non corretta e, quindi, decadono dall’incarico. Si riparte dal via, in una situazione complessa per il colosso con problemi di liquidità e di governance: proprio questo mese sarebbero dovute arrivare anche alcune offerte, ad esempio per il tav in Toscana. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al Governo una soluzione immediata per dar seguito ai processi in corso, come la vendita delle commesse, evitare il blocco dei cantieri e favorire la continuità del lavoro (si parla in totale di 10mila addetti).

Proprio giovedì il Pd sestese ha annunciato una serata di approfondimento sul progetto di Città della Salute, che si terrà lunedì alle 21 in sala Talamucci. "Come al solito si parla senza conoscere cosa accade attorno a noi - commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. Abbiamo due realtà: quella lombarda e quella romana dove si affossa tutto. Ora la responsabilità è solo in capo a Pd e M5Stelle".