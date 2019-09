Sesto San Giovanni (Milano), 27 settembre 2019 - Dopo tanti rinvii, la firma più attesa da due anni è in arrivo e dovrebbe essere siglata entro due settimane. L’annuncio stavolta è arrivato direttamente dal sindaco Roberto Di Stefano mercoledì sera nel corso della discussione in consiglio comunale sul documento unico di programmazione. "Entro metà ottobre ci sarà la firma del contratto di appalto per la Città della Salute e della Ricerca tra Infrastrutture Lombarde e la società Condotte, che si era aggiudicata la concessione e i lavori - ha spiegato il primo cittadino -. A quel punto, come da convenzione, entro sei mesi ci sarà la cantierizzazione dell’area".

Dopo la travagliata gara d’appalto, Condotte si aggiudicò il maxipolo da 450 milioni di euro nel 2017. Poi arrivò lo stop in attesa dei pronunciamenti del Tar Lombardia e del Consiglio di Stato a seguito del ricorso presentato dalla seconda classificata Salini Impregilo. Infine, quando le sentenze decretarono la correttezza delle procedure e anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione diede il via libera, l’ennesima battuta d’arresto a causa della situazione di Condotte, con il concordato preventivo, la gestione commissariale e, ora, l’asta degli appalti strategici e non solo, Città della Salute inclusa. "La firma davanti al notaio deve essere apposta da Condotte, prima di ogni cessione e vendita", ha rimarcato l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda. Intanto, in questi mesi, i proprietari delle aree Falck oggetto di intervento, vale a dire l’Istituto dei Tumori e il Neurologico Besta, stanno lavorando alla variante del progetto.

Le volumetrie non sarebbero sufficienti per i due Irccs e il maxipolo ospedaliero potrebbe espandersi verso i famosi orti botanici disegnati dall’architetto Renzo Piano e pensati per i pazienti. Gli istituti ci starebbero ragionando da mesi: il piano definitivo dovrà in ogni caso passare dal vaglio degli uffici comunali, della Giunta e, probabilmente, anche del consiglio comunale. Una volta sbloccata la Città della Salute, la previsione è di un effetto domino anche con l’arrivo del San Raffaele 2, i cui terreni sono di fatto già pronti grazie alle bonifiche di Milanosesto. L’altra sera è stato bocciato un ordine del giorno delle opposizioni che chiedevano maggiore partecipazione con la costituzione di un tavolo di lavoro. "La cabina di regia tecnica esiste già e le procedure di revisione al Pgt o pre Vas vedranno i passaggi previsti per legge con le categorie interessate e i portatori di interesse - ha replicato Lamiranda -. Ogni iter sulle ex Falck è sempre avvenuto in trasparenza con la città".