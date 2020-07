Cinisello Balsamo (Milano), 5 luglio 2020 - Troppe volte si pensa che un eroe sia solo la persona che in un momento della sua vita compie un’azione straordinaria. A volte gli eroi si nascondono tra le persone comuni e conducono una vita straordinaria, senza che quasi ci si accorga di ciò che hanno fatto, se non attraverso l’eredità che lasciano. Per questo, ieri, il luogotenente dei carabinieri Bernardo Aiello non ha avuto difficoltà a definire "un eroe della quotidianità" il collega e amico Giacomo Sessa, appuntato scelto dei carabinieri che per 41 anni ha dedicato la sua vita a Cinisello, prima di morire poco tempo dopo aver raggiunto la meritata pensione.

Da ieri la sua "eccezionale normalità" rimarrà per sempre nella memoria dei cinisellesi come esempio di valore e di dedizione, perché il Comune di Cinisello, su richiesta dei superiori e dei commilitoni, ha deciso di dedicargli l’area verde di via Sirtori, dove sono stati rinnovati i giochi per i bambini e un campo da basket per i giovani. Ieri, per rendergli omaggio e scoprire la targa a lui dedicata nel giardino pubblico, sono intervenute centinaia di persone, oltre alle autorità civili e militari. Tra loro il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca De Marchis, il comandante del gruppo di Rho, tenente colonnello Massimiliano Pricchiazzi, e il comandante della Compagnia di Sesto, maggiore Saverio Sica. Con loro la moglie di Sessa, Rosa Oliva, e i figli Vincenzo e Anna.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha ripercorso la storia dell’appuntato: "La cosa che più mi ha colpito è che lui ha sempre rifiutato le promozioni perché questo sarebbe significato dover lasciare Cinisello. Il suo attaccamento alla città e ai cittadini era totale". L’amico di sempre, Bernardo Aiello che per 15 anni gli ha lavorato fianco a fianco, era commosso: "Il suo ruolo è stato da sempre ricevere le denunce da parte delle persone – ha spiegato Aiello – quasi sempre i cittadini entravano in ufficio litigando e uscivano dandosi la mano. Perché Sessa aveva una capacità innata di rasserenare gli animi e di riportare la pace tra le persone. Una capacità che gli era valsa la qualifica di giudice conciliatore". Aiello ha poi ricordato che l’ultimo giorno si era scusato con i colleghi perché quella sera non riusciva a rimanere al lavoro oltre l’orario di servizio, come faceva quasi sempre senza compenso aggiuntivo. I suoi valori e la sua umanità rimarranno incisi sulla targa affissa nel giardino di via Adamoli, d’esempio per tutti.