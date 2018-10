Cinisello Balsamo (Milano), 15 ottobre 2018 – Weekend di controlli per la polizia locale di Cinisello che ha aderito al servizio Smart, tradizionalmente organizzato con il coordinamento di Regione Lombardia. Sabato sera gli agenti della polizia locale hanno compiuto diversi posti di blocco in via Valtellina, viale Fulvio Testi, via De Ponti e via Milanese; i veicoli controllati sono stati 187; sono stati 100 i conducenti sottoposti a pre-test alcolimetrico; 39 le sanzioni elevate in seguito all’accertamento di violazioni al Codice della Strada; In un caso è stata elevata anche una sanzione al cliente di una prostituta per la violazione del regolamento di Polizia Urbana per quanto riguarda l’intrattenersi con persone dedite alla prostituzione. Il sindaco Giacomo Ghilardi e il vicesindaco Giuseppe Berlino hanno fatto visita agli agenti dei corpi di Cinisello e Paderno Dugnano che si sono dati appuntamento al tramonto in piazza Gramsci a Cinisello. Il progetto nasce per incrementare il livello di sicurezza urbana e tutela del territorio e prevede interventi congiunti che rispondono a una strategia di sicurezza condivisa dalle forze dell’ordine.

Complessivamente i corpi di polizia locale hanno messo a disposizione 35 agenti (14 pattuglie - di cui una civetta - e 4 motociclisti), per condurre controlli di polizia stradale a tappeto su entrambe i territori comunali. "Il progetto regionale Smart è uno strumento che permette l'impiego straordinario di risorse al fine di effettuare più controlli sul territorio, sempre necessari alla prevenzione e repressione di comportamenti scorretti o criminosi - ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi - una priorità per questa amministrazione. Questa operazione si aggiunge ai controlli che settimanalmente abbiamo messo in campo”.