Cinisello Balsamo (Milano), 30 marzo 2018 - Tanti curiosi, ma anche qualche scettico e diversi cittadini indignati. Mercoledì sera la giunta ha fatto il pieno nel quartiere Crocetta: il salone del centro diurno ha ospitato la presentazione pubblica del progetto per il ponte ciclopedonale a scavalco del viale Fulvio Testi che sostituirà il vecchio sottopasso. La stessa sala riunione, già dieci anni fa, era stata teatro di una riunione simile. Il progetto per il ponte, con tanto di ascensori, è stato presentato ma poi era scomparso nel nulla. Per questo il sindaco Siria Trezzi ha tenuto ad aprire la riunione spiegando che "questa è la volta buona. Non siamo venuti a presentare progetti, ma opere già finanziate e pronte per essere cantierizzate". In un rione fragile e problematico, ogni evoluzione, anche la più positiva, viene vissuta con timore. Per questo sono state tantissime le domande e le perplessità avanzate dai cittadini.

"Il nuovo ponte è stato pensato per collegare in modo rapido e sicuro il quartiere Crocetta a Sesto San Giovanni e sarà coronato da una rete di piste ciclabili che connetteranno il quartiere con le fermate della metropolitana e con il centro di Cinisello e Sesto - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Cabras -. Si tratta di un’opera che verrà cantierizzata entro la fine dell’anno, perché i fondi per realizzarla, circa 1,9 milioni di euro, sono già presenti". Il ponte avrà due passerelle di accesso realizzate per consentire la salita di disabili e di carrozzine. La prima sarà lungo viale Romagna, all’altezza dei civici 29 e 31, a poche decine di metri dall’attuale ingresso al sottopasso pedonale. La seconda passerella sarà direttamente nel parcheggio del Decathlon, da dove si snoderanno due piste ciclabili, una in direzione di Sesto, l’altra in direzione del capolinea della M1 di Bettola. Il sindaco Siria Trezzi, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Cabras e l’assessore alla Mobilità Ivano Ruffa scandiscono i particolari di un progetto che rappresenta la realizzazione di uno dei desideri più richiesti dai cittadini del quartiere.

Ma non sono tutte rose. Al di là dello scetticismo per un’opera presentata a due mesi dal voto, in molti hanno contestato il fatto che per fare spazio al ponte saranno sacrificati diversi posti auto lungo viale Romagna. Potrebbero essere necessario togliere tra i tre e i sette posteggi. Per la Crocetta i parcheggi sono vitali. Ed è stato uno dei principali argomenti di dibattito e discussione con un gruppo di cittadini che da mesi denuncia la carenza di posti auto. Proprio lungo via Friuli ogni notte ci sono decine di auto e furgoni in doppia fila, una situazione difficile per la quale occorre trovare una soluzione. Oltre alla passerella ciclopedonale a scavalco del Fulvio Testi, il sindaco ha presentato le nuove connessioni ciclabili, il restauro della vicina cascina Cornaggia e la ristrutturazione della scuola Bauer, tutti interventi finanziati con un contributo statale di 5 milioni di euro. Ma nel quartiere rimane forte il dissenso dei comitati e dei cittadini per le difficoltà quotidiane, come il sovraffollamento di alcuni alloggi, l’inefficacia della raccolta rifiuti e la presenza incontrollata di stranieri che nell’ultimo mese ha fatto da sfondo a due casi di omicidio.