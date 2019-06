Cinisello Balsamo (Milano), 27 giugno 2019 - Quando si dice che i poliziotti hanno sentito “odore di bruciato”. Martedì sera gli agenti del commissariato di polizia Cinisello Balsamo erano intervenuti in via Garibaldi, in pieno centro cittadino, per la richiesta di alcuni cittadini che segnalavano una furibonda lite in un appartamento. Arrivati sul posto, i protagonisti del diverbio hanno rassicurato i poliziotti affermando che non era accaduto nulla e che la casa era tranquilla. Ma i loro atteggiamenti erano così sospetti che i poliziotti hanno chiesto di poter entrare in casa per un controllo.

Del litigio non è stata trovata nessuna traccia, ma a sorpresa in una stanza con la porta chiusa a chiave hanno scoperto una vera piantagione di marijuana. Era stata allestita una serra artigianale con 20 piante in vaso, già adulte e giunte all’inflorescenza. Le piante erano coltivate con cura e professionalità, con tutti gli strumenti utili a creare un clima consono alla crescita rapida. Inoltre sono stati recuperati 4 contenitori in vetro con circa 70 grammi di marijuana già pronta allo spaccio. Il proprietario di casa, un 39enne, residente a Cinisello, è stato arrestato e dovrà rispondere della produzione e della detenzione di droga ai fini di spaccio.