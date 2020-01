Cinisello Balsamo (Milano), 9 gennaio 2020 - La moschea abusiva di via Frisia deve essere smantellata e chiusa. A dirlo è una sentenza del Consiglio di Stato, arrivata negli ultimi giorni del 2019 a chiudere in modo definitivo una annosa vicenda che si trascina da quasi 6 anni. La sesta sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito al ricorso avanzato dall’associazione Comunità Islamica di Cinisello Balsamo che contestava una decisione già assunta dal Tar il 17 febbraio del 2016 e che è stata di fatto confermata. Secondo il massimo organo di giurisprudenza amministrativa, la moschea di Cinisello Balsamo è irregolare in quanto viola le norme urbanistiche di Cinisello Balsamo e si configura dunque come un abuso.

"Una grande vittoria per una battaglia politica che abbiamo cominciato oltre 6 anni fa – ha detto il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi –. Si tratta di una sentenza che fa giustizia su una situazione palesemente irregolare. Noi non abbiamo nulla contro la comunità islamica. Abbiamo sempre contestato la prepotenza e la mancata volontà di dialogo di chi ha gestito la moschea cinisellese. Vorrei ricordare che questo gruppo aveva dapprima costituito una moschea abusiva in un capannone in via Flemig, dove erano stati sgomberati con la forza pubblica e poi hanno ripetuto lo stesso abuso in via Frisia, dando avvio a un inutile conflitto legale che si è naturalmente concluso dando ragione all’amministrazione comunale". La vicenda che riguarda la moschea era emersa già nel 2012, quando un gruppo di musulmani provenienti dal quartiere Crocetta aveva dato vita a un primo luogo di preghiera in una traversa di via De Vizzi.

L’abuso era palese e quella volta la proprietà dell’immobile pretese lo sgombero in tempi molto brevi. L’amministrazione dell’epoca tentò di aprire un dialogo con la comunità islamica, offrendo anche spazi pubblici per le celebrazioni religiose più importanti. Ma nel 2014 si aprì un nuovo conflitto legato all’apertura di una moschea nel capannone industriale di via Frisia preso in affitto. Gli islamici si sono sempre difesi affermando che quello non era una moschea, bensì un centro culturale nel quale si tengono regolarmente incontri con personalità del mondo musulmano e una scuola coranica per i bambini. Tuttavia, nel corso degli anni le forze dell’ordine hanno verificato anche la presenza di momenti di preghiera. In ogni caso, chiarisce il Consiglio di Stato, la presenza di attività diverse da quelle produttive e industriali si configura come un abuso, in quanto l’utilizzo di quell’edificio deve essere limitato a quel tipo di attività. La prossima settimana, l’amministrazione comunale ha in programma alcuni incontri per valutare il da farsi: "Non si può dialogare con chi usa la prepotenza – conclude Ghilardi – Dunque ora utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per ripristinare la legalità".