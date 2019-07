Cinisello Balsamo (Milano), 27 luglio 2019 - "All'inizio avevamo il sogno di arrivare alla 25esima edizione. Poi abbiamo alzato l’asticella a 30. E ora ci siamo". Tre decenni di Memorial Scirea, il torneo organizzato dalla società Serenissima San Pio X con il sostegno di Regione, Comune, Coni e numerosi sponsor, in ricordo di Gaetano Scirea, il difensore della Juventus e della Nazionale tragicamente scomparso il 3 settembre 1989 e che proprio nel club cinesellese aveva mosso i primi passi da calciatore. Il trofeo, riservato agli under 14, vedrà in campo 32 squadre e 760 ragazzi per oltre 40 partite in 13 giornate. Il torneo inizierà il 27 agosto. "Il pubblico sistemerà i conti che ancora oggi ci preoccupano – sorride Gianni Crimella -. In questi 30 anni abbiamo portato avanti imprese gigantesche per una piccola società oratoriale come la nostra, che ne ha fatte di cose per far conoscere la città". Ad affrontarsi saranno Juventus, Inter, Atalanta, Lazio e Torino in primis. Durante la manifestazione sarà consegnato anche il 28esimo Premio nazionale alla carriera esemplare, che quest’anno andrà a Giorgio Chiellini: il difensore, con il 29% delle preferenze, ha battuto di poco Sergio Pellissier.

Trentesimo Memorial Scirea e quinto per lo spin-off femminile, per un trofeo che ha sempre guardato avanti. Alla presentazione, come ospite speciale, c’era Laura Fusetti, reduce dai Mondiali di calcio femminile. "Ho iniziato da piccola, ho realizzato il sogno di partecipare a un Mondiale. Tutto il calcio femminile ha avuto la sua vittoria: abbiamo fatto appassionare tante persone e fatto vedere che anche noi sappiamo giocare a calcio". Maglia della Nazionale e del Milan, Fusetti ha ricevuto in regalo il libro e il portachiavi di Scirea. "È sempre un’emozione essere qui. Abbiamo percorso tanta strada insieme, ed è stato difficile. Ringraziamo tutti quelli che ogni anno ci aiutano per mettere in campo questa impresa", ha commentato Paolo Scirea, fratello del grande Gaetano. Martedì 27 agosto le prime squadre a sfidarsi allo stadio di via Cilea saranno AlbinoLeffe e Cremonese alle 19, Piacenza e Giana alle 20.30 e Torino e Renate alle 21.45. La finale si disputerà il 5 settembre. Il torneo femminile si terrà invece il 7 e 8 settembre.