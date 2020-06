Cinisello Balsamo (Milano), 9 giugno 2020 - Una giornata commemorativa dedicata al ricordo delle vittime del Covid a Cinisello Balsamo. La decisione è stata assunta all’unanimità dal consiglio comunale che lunedì sera ha votato compattamente ben due ordini del giorno dedicati all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze.

A poco più di tre mesi dall’inizio dell’emergenza, Cinisello si trova a fare i conti con un bilancio di almeno 87 vittime ufficiali causate dal virus. Vite spezzate, famiglie nel dolore e una grave situazione socio economica che deve ancora mostrarsi in tutta la sua complessità. Un primo ordine del giorno si propone di non dimenticare questo momento di difficoltà nel rispetto delle persone che non ce l’hanno fatta. L’ordine del giorno prevede inoltre l'impegno di piantumare un albero per ogni vittima in un parco cittadino.

“Grazie a questo ordine del giorno – ha detto il leghista Filippo Modena -, Cinisello attraverso giornate commemorative e simboli posti in luoghi della città darà il giusto omaggio e ricordo alle persone che ci hanno lasciato e a tutti gli operatori medici che hanno lottato duramente in questi mesi”. Il secondo ordine del giorno deliberato dall’intera assemblea ha indicato un piano di azioni a cui l'amministrazione comunale dovrà dare priorità per favorire il rilancio del tessuto cittadino. Il sindaco e la giunta dovranno farsi promotori verso le istituzioni nazionali, regionali e locali per reperire tutte le risorse necessarie a finanziare la ripartenza.

Tra le principali azioni da intraprendere figurano la raccolta dei dati rispetto agli effetti che la crisi ha avuto sul territorio, il monitoraggio delle situazioni di disagio e povertà, e le difficoltà per i giovani nella didattica e nella formazione. Sarà importante valutare anche strumenti di sostegno ai lavoratori autonomi, le piccole imprese, le attività commerciali nella ripresa.

Maggioranza e opposizione si sono anche impegnate a verificare la possibilità di annullare il pagamento di canoni e affitti alle associazioni del territorio; a integrare il piano triennale delle opere pubbliche, in particolare in ambito scolastico e dell’impiantistica sportiva; a individuare e attuare interventi per incentivare la mobilità dolce. Soddisfazione è stata espressa dai gruppi di opposizione di centrosinistra che per settimane hanno lamentato la mancanza di dialogo della maggioranza di centrodestra.

“Consideriamo positivo il lavoro fatto in aula e lo spirito di collaborazione dimostrato da tutte le forze politiche – ha detto Andrea Catania, capogruppo del partito democratico -, è un segnale importante di unità. In particolare, il secondo ordine del giorno parte da una proposta che avevamo avanzato insieme a tutte le forze di minoranza per dare un indirizzo chiaro all’amministrazione su una serie di temi fondamentali per rilanciare la nostra città”.