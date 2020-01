Cinisello Balsamo (Milano), 4 gennaio 2020 - Giovani artigiani cercansi... purché digitali. È l’appello lanciato da Confartigianato Nord Milano e dall’istituto Gatti che martedì avvieranno il primo corso per sarti e tessitori digitali. Si tratta di un corso professionale della durata di 360 ore, oltre a 140 ore di stage in azienda, che consentirà ai giovani aspiranti artigiani di apprendere l’uso delle nuove tecnologie nel campo di una delle arti più antiche e apprezzate, la sartoria e la tessitura. Tra le materie infatti c’è l’uso dei principali sistemi operativi e soprattutto dei software 3D che permettono progettazione e programmazione delle macchine da design. Gli studenti vengono avviati al lavoro di designer, prototipisti e modellisti nel campo dell’industria tessile. Si tratta di professioni molto richieste. Ed è anche per questo che il corso è stato sollecitato dalle aziende che saranno disponibili ad accaparrarsi gli studenti migliori.

«È alta nel mondo dell’artigianato di qualità la richiesta di giovani che vogliano imparare gli antichi e sempre attuali mestieri di sartoria e tessitura – spiega Francesco Cacopardi, direttore istituto Luigi Gatti, centro studi e formazione di Confartigianato imprese Milano-Monza – Dalle sartorie maschili all’abbigliamento sportivo, dalla ricerca raffinata di nuovi tessuti alle più avanzate tecniche di confezionamento abbiamo un mercato che ricerca la qualità italiana e sempre meno giovani che vogliano imparare questo affascinante e vario mestiere. Con questo corso vogliamo contribuire a sanare un po’ di questo gap, offrendo una nuovissima opportunità formativa al Nord Milano grazie alle competenze multidisciplinari di Cinifabrique e il contributo del Fondo sociale europeo e Regione Lombardia".

Del tutto gratuito, il corso per i nuovi sarti digitali, tenuto da docenti che sono anche imprenditrici del settore, avrà luogo nella sede di Cinifabrique in via Canzio 11: ancora disponibili alcuni posti. Agli studenti che porteranno a termine l’intero percorso verrà offerto anche un contributo di 300 euro, oltre che un’elevata probabilità di trovare un’occupazione. Non si tratta della prima esperienza di questo tipo: già a novembre 2018 Cinifabrique ha dato il via a un corso per falegnami digitali, strutturato nella stessa maniera dall’istituto Gatti e da Confartigianato. Gli studenti stanno completando la frequenza in aula prima di iniziare gli stage nei più importanti mobilifici brianzoli. Con questi nuovi corsi Cinifabrique si conferma potente acceleratore di idee per la città. Questo luogo creato da docenti, politici, ricercatori e un nutrito gruppo di giovani è nato come incubatore di attività con l’obiettivo di stimolare e promuovere la nascita di nuove imprese e attività capaci di far crescere i giovani.