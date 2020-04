Cinisello Balsamo (Milano), 22 aprile 2020 – Carabinieri e scuola uniti per garantire l'istruzione online a tutti gli studenti. In questi giorni i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni stanno lavorando fianco a fianco con i docenti dell'Istituto Professionale Falck (con sedi a Sesto, Cinisello Balsamo e Cologno Monzese), per consegnare diverse decine di tablet e computer portatili agli allievi che non ne dispongono e che fino ad ora non avevano potuto cominciare la didattica online, imposta dall'emergenza coronavirus.

Martedi mattina, dalla caserma di Cinisello Balsamo e dalla Tenenza di Paderno Dugnano sono partite due pattuglie che hanno eseguito la consegna a domicilio degli strumenti informatici alle famiglie. Lo stesso era già stato fatto a Sesto. A Cinisello, una parte delle consegne sono state eseguite dal comandante della Stazione, il luogotenente Bernardo Aiello, per sottolineare l'importanza di questa azione di collaborazione.

“A inizio emergenza, avevamo consegnato direttamente alle famiglie alcuni dei dispositivi già presenti nella scuola – spiega il dirigente scolastico Daniele Laurente Di Biasio -. Non eravamo riusciti a coprire l'esigenza di tutti, ma grazie a un nuovo finanziamento di 8mila euro del Ministero siamo riusciti ad acquistare altri 32 dispositivi. Senza i carabinieri non avremmo saputo come fare a consegnarli, perché gli spostamenti sono vietati e non potevamo rischiare che i genitori commettessero violazioni. La loro disponibilità è stata di grande aiuto”.

La rete delle caserme dei carabinieri ha consentito la consegna a domicilio anche in comuni del monzese e del comasco, dove vivono alcuni degli allievi.

“Ora possiamo dire che il 100 per cento degli studenti è in grado di proseguire l'anno scolastico – conclude il dirigente – I nostri docenti si sono organizzati in modo da garantire lezioni per tre giorni la settimana, grazie ai sistemi di connessione online”.

Di Biasio lancia anche un appello ai sindaci: “Non tute le famiglie dispongono di connessioni – afferma – Molti ragazzi dopo pochi giorni esauriscono le connessioni dati dei loro smartphone, dunque sarebbe utile garantire a tutti la funzionalità di una rete wifi pubblica e gratuita”.

