Cinisello Balsamo (Milano), 29 aprile 2020 - Che fine ha fatto il tassello della cooperazione cinisellese nel puzzle più generale del rilancio della città? Se lo domandano dirigenti e soci del movimento cooperativo che in città conta oltre 10mila iscritti e 4mila famiglie di abitanti. Una città nella città "che in questo momento di grande difficoltà è stata dimenticata o per meglio dire ignorata", come spiega Pierpaolo Forello, presidente della cooperativa Uniabita.

L’accusa al sindaco Giacomo Ghilardi e alla sua amministrazione comunale è quella di non aver previsto la presenza di esponenti della cooperazione all’interno del Tavolo delle Esperienze che in questi giorni ha avviato una serie di incontri per definire iniziative che servano a sostenere il rilancio socioeconomico della città nel post Covid. Forello parla a nome di realtà che da ben 115 anni operano nel settore dell’edilizia residenziale, e di altre che operano nel sociale, nell’ambito sanitario o in quello delle cooperative di consumo e dell’associazionismo culturale.

Un movimento che a Cinisello è composto di tante persone, ma anche da un indotto economico e sociale di dimensioni ragguardevoli. "Fin dall’inizio dell’emergenza non ci siamo fatti trovare impreparati, insieme ai nostri amministratori, dipendenti e soci, abbiamo reagito e ci siamo organizzati - scrive nella lettera inviata al sindaco -. Abbiamo con sofferenza sospeso tutte le attività sociali all’interno dei nostri caseggiati e garantito sicurezza, siamo sempre rimasti in contatto con i soci e a disposizione con chiunque avesse bisogno. Abbiamo attivato servizi come la consegna dei pasti a domicilio, facilitato la consegna dei pacchi alimentari in collaborazione con il COC, abbiamo attivato un servizio di consulto medico telefonico e gestito da soli una RSA con un bassissimo tasso di contagi e che è riuscita a contenere e gestire al meglio e con determinazione la situazione". I cooperatori rivendicano di aver lavorato in modo costruttivo anche a livello nazionale avanzando diverse proposte "alcune sono state già prese in considerazione dal Governo".