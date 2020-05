Cinisello Balsamo (Milano), 20 maggio 2020 - Via libera al bando comunale che consentirà alle attività commerciali e artigianali di richiedere o utilizzare gratuitamente il suolo pubblico per estendere le loro attività di ristorazione e di somministrazione. Giovedi mattina la giunta del sindaco Giacomo Ghilardi è chiamata ad approvare un bando che fin dalle prossime settimane consentirà l’esposizione di tavolini, panchine, di strutture amovibili quali dehor e elementi di arredo urbano per potenziare le attività in un momento nel quale le regole di sicurezza rendono difficile il lavoro nei confini dei locali. L’istanza, dal titolo «richiesta ampliamento occupazione suolo pubblico – emergenza Covid» dovrà essere presentata all’ufficio Suap Commercio via pec all’indirizzo comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it allegando un disegno o una planimetria che evidenzi lo spazio pubblico occupato, il numero dei tavoli e sedute oltre ad eventuali elementi complementari quali ad esempio ombrelloni o fioriere e la loro collocazione.

L’occupazione dell’area esterna potrà protrarsi fino al 31 ottobre 2020, salvo ulteriori provvedimenti di proroga del periodo emergenziale. «I gestori degli esercizi commerciali – ha spiegato il vicesindaco Giuseppe Berlino – stanno ancora vivendo nell’incertezza più assoluta e hanno bisogno di sentire vicine le istituzioni nella delicata fase della ripartenza».



