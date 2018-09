Cinisello Balsamo (Milano), 15 settembre 2018 - Controlli nelle piazze, nei vicoli e nei luoghi abitualmente utilizzati come ritrovo dalle compagnie di giovani. Posti di blocco e perlustrazioni anche nei quartieri di periferia, come Campo dei Fiori. Giovedì sera è andato in scena il primo dei pattuglioni straordinari condotti dalle forze dell’ordine di Cinisello. Tra le 19 e la mezzanotte, le pattuglie di polizia, carabinieri e vigili hanno battuto a tappeto il territorio sotto l’occhio del sindaco Giacomo Ghilardi e del vice Giuseppe Berlino.

Obiettivo quello di prevenire e tenere sotto controllo i fenomeni di schiamazzi e di degrado in diverse zone. Oltre cento le persone identificate, tra le quali molti giovani e alcune decine di stranieri che bivaccano nei giardini pubblici. Sono stati sottoposti a controllo anche sei esercizi commerciali che vendono alimenti, bevande e alcolici anche nelle ore serali. Tre esercizi commerciali sono stati sanzionati per irregolarità di tipo amministrativo, ma comunque considerate minori. Nessuna delle persone controllate è risultata positiva alle verifiche. «Siamo soddisfatti della risposta delle forze dell’ordine alle nostre richieste per una presenza costante e visibile sul territorio – spiega il sindaco Giacomo Ghilardi – Ciò che va combattuto sono quei fenomeni di aggregazione che si svolgono senza regole e che finiscono per trascendere in degrado e disagi per la popolazione. Mi riferisco a quei gruppi di persone che si riuniscono nelle piazze o nei vicoli e che si ubriacano fino a tarda ora, urlando e a volte trascendendo in risse pericolose». Gli uomini guidati dal dirigente del commissariato Gianluca Cardile hanno eseguito controlli di identità tra i gruppi di giovani presenti sotto i portici di via Libertà, dove più volte in passato si sono verificati episodi di intolleranza verso i residenti. Si sono spostati in piazza Gramsci per controllare i gruppi di stranieri assiepati nel boschetto centrale, nella piazzetta di Campo dei Fiori, e poi in via Frova.

Questa zona negli ultimi tempi è diventata l’osservata speciale, perché alcune offerte lanciate da un locale aperto fino a tarda ora hanno attratto folle di giovani provenienti anche da fuori Cinisello. «Tolleranza zero su spaccio, bivacco e inciviltà – ribadisce Ghilardi – Il rispetto delle regole, delle persone e del territorio rappresenta le fondamenta di una società civile. Il decoro urbano è una priorità di questa amministrazione».