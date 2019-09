Cinisello Balsamo (Milano), 13 settembre 2019 - C'erano una volta Cinisello e Balsamo. Poi arrivò il 13 settembre 1928 quando, con un Regio Decreto, i due comuni vennero uniti sotto la denominazione di Cinisello Balsamo. La sede municipale scelta fu quella di Cinisello, in piazza Confalonieri. "In questi giorni ricorre il novantunesimo anniversario dall’unificazione della nostra città: 91 anni di storia e di trasformazioni che l’amministrazione ha deciso di celebrare, per la prima volta, per valorizzare la nostra identità - ha annunciato il sindaco Giacomo Ghilardi -. È importante trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, il senso della storia e le tappe più importanti della vita cittadina perché possano coglierne il significato, apprezzarla e non perderne la memoria".

Il programma della celebrazione prevede un momento istituzionale di commemorazione e un altro più divulgativo, con un’esposizione di fotografie d’epoca. Il primo momento si terrà oggi alle 12 davanti al municipio in piazza Confalonieri con un intervento del primo cittadino. A partire da questo pomeriggio fino al 22 settembre, al Centro culturale Pertini, si potranno ammirare alcune immagini storiche della città. Tra gli scatti di repertorio ci saranno anche quelli della lapide che fu collocata a ricordo dell’unificazione, ma che è andata perduta dopo la distruzione da parte della popolazione a seguito della caduta del Fascismo. Quest'anno l’amministrazione ha deciso anche, per valorizzare l’identità di Cinisello e rendere la città più attrattiva, di creare anche un nuovo inno cittadino e un brand: jingle e logo saranno scelti con un contest che aprirà prossimamente e che sarà indirizzato a giovani, scuole, civiche del territorio e anche ai concorrenti del festival “Fatti sentire”.